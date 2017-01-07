''Quaresma'dan öğrenecek çok şey var''

Aytemiz Alanyaspor'un Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, "Yeni kurulmuş bir takım olarak en alt sırada yer alacağımız düşünülüyordu ama tersini yaptık. Yine de sezonun ilk bölümü için bu performans yeterli değildi." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un sezon başında Portekiz'in Benfica takımından bir yıllığına kiraladığı Candeias, sezonun ilk bölümünde forma giydiği 15 maçta ikişer gol ve asistle takımına katkı sağladı.



Candeias, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk bölümünde gösterdikleri performansın sürpriz olarak görüldüğünü söyledi.



Yaptıkları 16 maçta 18 puan topladıklarını ve 14. sırada bulunduklarını anımsatan 28 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti: "Sürprize imza attık. Yeni kurulmuş bir takım olarak en alt sırada yer alacağımız düşünülüyordu ama tersini yaptık. Yine de sezonun ilk bölümü için bu performans yeterli değildi. Kaybettiğimiz şanssız birkaç maç vardı. Özellikle iç sahada birkaç maçta iyi oyuna rağmen puanlar kaybettik ama mutluyuz. Devre arasında hocamızın verdiği program doğrultusunda çalışıyoruz. Umarım ligin ikinci bölümünde Alanyaspor'u daha da üst sıralara taşıyacağız." - "Göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz" Ligde her takımın birbirinden puan alabildiğini aktaran turuncu-yeşilli futbolcu, çok gol atmalarına rağmen kalelerini de gole kapatamadıklarını ifade etti.



Takım savunmasında kendilerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Portekizli oyuncu, "Yine de göze hoş gelen bir futbol oynadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ile Portekiz'deki futbol anlayışını kıyaslayan Candeias, Türkiye'de futbolun daha ofansif oynandığı için maçların gollü geçtiğini aktardı.



Portekiz'de gollü geçen maç sayısının az olduğunu dile getiren Candeias, "Portekiz'de futbol daha çok taktik üzerine. Çalışmalarda da taktik üzerinde çok duruluyor. Bir takımın diğer takımı 3-0, 5-0 gibi yendiği maçlar çok az oluyor." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum"

Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Candeias, "Her şey Avrupa'daki gibi normal. Türkiye'de ve Alanya'da kendimi güvende hissediyorum. Oynadığımız futbol da beni mutlu ediyor. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman daha da mutlu olacağım." şeklinde görüş belirtti.



"Sezon bitince geleceğimle ilgili karar vereceğim"

Takım olarak başarıya ve sezonu iyi bir sırada tamamlamaya odaklandıklarını anlatan Candeias, Akdeniz ekibindeki geleceğiyle ilgili şöyle konuştu: "Ligi iyi bir sırada bitirirsek sezon sonunda oturup konuşuruz. Şu anda burada kiralık olarak forma giyiyorum. Sezon bitince geleceğimle ilgili karar vereceğim. Şu anda sadece Alanyaspor'un başarısına odaklanmış durumdayım." Candeias, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Ricardo Quaresma'yla ilgili "Oyun stilini beğeniyorum. Benim pozisyonumda oynayan bir oyuncu. Karşılıklı da beraber de oynadık. Gerçekten çok yetenekli biri. Eğer bir şeyi iyi öğrenmek istiyorsanız, o işi iyi yapanlardan öğreneceksiniz. Quaresma da işini iyi yapanlardan ve ondan öğrenecek elbette çok şey var." ifadelerini kullandı.



Alanyaspor taraftarına da çağrıda bulunan Candeias, "Biz birlikte güçlüyüz. Takım içerisinde çok iyi bir arkadaşlık var. Önümüzdeki iki maçı evimizde oynayacağız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Statta var olmaları, bizim için itici güç oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Haydar: "Sonuna kadar dik duracağız"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı kaleci Haydar Yılmaz, kamp dönemini ve terör olaylarının kendilerini nasıl etkilediğini değerlendirdi. Yılmaz, "Korktuğumuz falan yok. Sonuna kadar dik duracağız, ayakta duracağız ve bu tarz olaylara ne şekilde olursa olsun göğüs gereceğiz. Hep birlikte ele ele. Zaten buna da tüm Türkiye'nin ihtiyacı var. Bizi korkutup, kaçırıp, sindiremezler" dedi.



Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Goldcity Otel'deki kampla sürdürüyor. Takım yaptığı çift idmanla çalışmalarını sürdürürken, kaleci kaptan Haydar Yılmaz, kamp sürecini ve ligi değerlendirdi. Kamp sürecinin iyi gittiğini belirten Yılmaz, "Kampımız iyi ve verimli geçiyor. Bulunduğumuz mevki ve şartlar iyi. Kış olması sebebiyle biraz yağmurlu hava var ama buraya çalışmaya geldik. Bazı zorluklar olsa da üstesinden geleceğiz. Hocalarımızın nezaretinde tempolu, zevkli şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.



ÖNCELİKLİ HEDEF LİGDE KALMAK



İkinci yarıda öncelikli hedeflerinin ligde tutunabilmek olduğunu anlatan Haydar Yılmaz, "İkinci yarıda olabildiğince, toplayabildiğimiz kadar kafadan puanları toplamak istiyoruz. Bu kendi düşüncem fakat genelimizin de bence düşüncesi budur. Çünkü artık sezon başı değil. Sezonun başı olsaydı diğer takımların hazırlık kampları, uyum süreci gibi konulardan dolayı biraz daha avantajımız olabilirdi. Elimizden geldiğince ikinci yarıya hızlı şekilde, daha akıllı, ayaklarımız yere daha da basarak hedeflediğimiz amaca ve puana ulaşmak istiyoruz. İlk yarıdaki uyum sürecini kısa sürede atlattık. İkinci yarıda da hocalarımızın bileceği şekilde mevkilere transferler olabilir. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımıza da sıcak kanlılıkla, takıma hızlı şekilde adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz. Takım kaptanı olduğum için benim sorumluluklarım biraz daha fazla. Yeni gelen arkadaşlarımızın takıma bir an önce ısınması için özveriyle elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.



'KORKTUĞUMUZ FALAN YOK'



Son günlerde yaşanan terör olaylarına da değinerek, terörün ülkede kimseyi yıldırmayacağını, spor camiasının da terörden korkmadığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Canımız yanıyor. Bu konuda herkes klasik laflar konuşuyor. Her ölen kişi benim kardeşim, ağabeyim. Sonuçta aynı vatanın, aynı toprağın insanıyız. Yılbaşında yaşanan terör olayında ölen yabancı insanlar da oldu. Bu yaşananlar sporu ve futbolu nasıl etkiliyor derseniz, gazetelerden, internetten okuyoruz. Bu tip olaylar olduğunda, buraya gelmek isteyen yabancı transfer şöyle bir çekinerek bakıyor, gardını alıyor ya da burada oynayan yabancı futbolcu terörü bahane ederek gitmek istiyor. Onlar da haklı. Onların da geldiği ülkelerde böyle şeyler yaşanıyordur belki ama bu kadar değildir. Bizim ülkemizde neredeyse haftada iki kere ya bir bomba patlıyor ya da bir olay çıkıyor. O yüzden Türk futbolunu etkiliyor mu? Evet, etkiliyor ama biz Türkiye olarak ne yapmamız gerekiyor? Zaten korktuğumuz falan yok. Sonuna kadar dik duracağız, ayakta duracağız ve bu tarz olaylara ne şekilde olursa olsun göğüs gereceğiz. Hep birlikte ele ele. Zaten buna da tüm Türkiye'nin ihtiyacı var. Bizi korkutup, kaçırıp, sindiremezler. Öyle bir şeyin olduğunu kesinlikle akıllarından bile geçirmesinler. Bu olayların karşısında sonuna kadar duracağız."