ANA SAYFA
Quaresma'dan Fenerbahçe tribünlerine...

QUARESMA'DAN FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNE...

Ricardo Quaresma, maç sonrasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik harekette bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maç sonrasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik harekette bulundu.

Mücadelenin son düdüğünün ardından her iki takım da soyunma odasına giderken, Beşiktaşlılar tribünün çağrısı üzerine sahaya geri döndü.

90 dakika boyunca kendilerine destek olan taraftarlarını selamlayan Siyah-Beyazlı oyuncular daha sonra tünele doğru yönlendi. Tam bu esnada Ricardo Quaresma takım arkadaşlarından ayrılarak, Fenerbahçe tribünlerine yöneldi.

Portekizli yıldız, formasını çıkartıp Fenerbahçe tribünlerine gösterdi. Q7'nin bu hareketi aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a da bir mesaj olarak değerlendirildi.

Yıldırım açıklamıştı

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta yapılan divan kurulu toplantısında, "Quaresma bize gelmek için avukatıyla haber gönderdi" ifadesini kullanmıştı.

Beşiktaş ise hafta içerisinde Portekizli yıldızın mevcut sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmıştı.

39
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Quaresma'dan Fenerbahçe tribünlerine...Serkan Korkmaz'dan Fikret Orman'a tepkiVolkan Demirel: ''Ne ayılığımız kalıyor ne bir şey...''
Persie'den olay yaratan hareketPersie’den olay gol sevinciDevre arası tünel karıştı
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında saha karıştıFenerbahçeli taraftarlar derbinin havasına girdiAziz Yıldırım'dan derbi öncesi futbolculara mesaj
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS