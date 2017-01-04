Quaresma ücretine 'zam' yaptı !

Oğuzhan ve Quaresma gibi yıldızlar bir sezon için 1 milyon 650 bin euro kazanırken, 30 yaşındaki Babel'e 6 ay için ödenecek 1.2 milyon euro tartışmalara neden oldu. Aboubakar'ın aldığı yüksek rakama (3.3 milyon euro) takılan Q7'nin; Babel'e ödenecek rakamdan sonra menajerine 2.5 milyon eurodan aşağı kesinlikle imza atmayacağını ilettiği bildirildi.

YARISINA BİLE GELİYORDU!

Deportivo'da 6 aylığına 110 bin euro'ya oynayan Babel, sezon başında bonservisi elinde Beşiktaş'a önerilmişti. Babel'in menajeri Haatrecht, 2 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon euro istemiş, Beşiktaş yönetimi ise 1+1 sezon için 850 bin euro'dan 1 milyon 700 bin euro önermişti. Sadece menajer 350 bin euro istediği için transfer gerçekleşmemişti.



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