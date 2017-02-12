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Quaresma sosyal medyayı salladı !

QUARESMA SOSYAL MEDYAYI SALLADI !

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Quaresma, sosyal medyayı coşturan bir paylaşımda bulundu.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Instagram hesabından verdiği mesajla taraftarlarını coşturdu.

Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarından bir fotoğrafı paylaşan Quaresma, altına da, "Her şeye rağmen, Beşiktaş'a karşı herkese inat bu partiyi tekrar yaşayalım" yazdı. 

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Hürriyet
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