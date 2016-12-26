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Quaresma, Oğuzhan'a ne dedi ?

QUARESMA, OĞUZHAN'A NE DEDİ ?

Beşiktaş'ın Gaziantep’le oynadığı maçta kazanılan penaltı sonrası atışı Oğuzhan Özyakup'un kullanması eleştirildi.

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Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, sahada “Bırak Cenk atsın” dediği Ozzie’ye mücadelenin ardından da “Tahtaya kimin ismi yazılmışsa o kullanmalı. Önemli olan takımdır, golü atıp kahraman olmak değil” dedi.

Beşiktaş'ın Gaziantep’le oynadığı maçta kazanılan penaltı sonrası atışı Oğuzhan Özyakup'un kullanması eleştirildi. Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bazen maçlardan önce tahtaya 2-3 penaltıcı yazarız. Ancak bu kez sadece Cenk’in adını yazmıştım. Hata Cenk’in. Oraya kimseyi yaklaştırmamalı. Ancak kendini kötü hissediyorsa bırakabilir” demişti. 
 
Bilindiği üzere Oğuzhan’a atış öncesinde de Quaresma’dan uyarı gelmişti. Portekizli oyuncu, Cenk’e verdiği topu Oğuzhan’ın alması üzerine, takım arkadaşının yanına gidip “Bırak Cenk kullansın” demişti ancak Ozzie, atışı gole çevireceğinden emin olduğu için topu bırakmamıştı. 
 
‘KAÇIRMANA KIZMIYORUM’
 
Fakat Oğuzhan’ın penaltıda G.Antep kalecisi Gökhan Değirmenci’yi geçememesi sonrası bu konu soyunma odasına da taşındı. Oğuzhan'la konuşan Quaresma, “Hoca tahtaya Cenk’in ismini yazmışken penaltıyı bir başkası kullanmamalıydı. Kimin adı yazılmışsa o atmalı. Ben penaltıyı senin kaçırmış olmana kızmıyorum elbette. Herkes kaçırabilir. Belki Cenk de kaçıracaktı, bunu bilemeyiz. Önemli olan takım, golü atıp kahraman olmak değil” dedi.
 
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