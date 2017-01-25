''Quaresma ile zirveye''

Portekiz basını da 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun performansını ön plana çıkardı.

A Bola gazetesi, Quaresma’nın şov yaptığını belirterek, “4 golün 3’üne gol ve asistleriyle damgasını vurdu. Quaresma parladı, Beşiktaş liderliğe çıktı” yorumunu yaptı. Futebol Mais, tecrübeli oyuncuyu överek, “Quaresma’nın şovuyla Beşiktaş lider oldu. Bireysel başarısıyla en iyi olmayı hak etti. Gol attı, Marcelo ve Cenk Tosun’a asist yaptı” diye yazdı.



Record gazetesi ise “Ricardo Quaresma, Alanyaspor deplasmanında başrolü aldı. Harika bir maç çıkardı. Asistleri ve golleriyle şov yaptı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Hollanda basını da Alanya’da ilk golünü atan Ryan Babel’i öne çıkardı. Voetbal International sitesi, “Babel, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıp zafere katkı sundu” yorumunda bulundu.



Divan Kurulu seçimi iptal



Beşiktaş Kulübü’nde, Divan Kurulu Başkanlığı seçimi iptal oldu. Siyah-beyazlı kulüpte 29 Ocak Pazar günü yapılması planlanan seçim, Yalçın Karadeniz’in, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle iptal edildi.



Borç rakamlarını farklı açıkladığı gerekçesiyle Başkan Fikret Orman’la anlaşmazlığa düşen Divan Başkanı Yalçın Karadeniz’in, Denetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevkiyle başlayan gerginlik, Karadeniz’e verilen cezayla daha da büyümüştü.