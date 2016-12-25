Quaresma ile Oğuzhan arasında tartışması

QUARESMA İLE OĞUZHAN ARASINDA TARTIŞMASI Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup arasında tartışma yaşandı! Süper Lig 25.12.2016 09:24

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantepspor’u konuk eden Beşiktaş, 78. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında Aboubakar’a yapılan müdahale sonrasında beyaz noktanın başına Oğuzhan Özyakup geçti. Bu sezon penaltı atışlarını yapan Cenk Tosun’a topu bırakmayan Oğuzhan, Quaresma ile kısa süreli tartışma yaşadı. Süper Lig’de 5 penaltı golü atan Cenk’e ‘Ben atayım’ diyen siyah-beyazlı oyuncuya, Quaresma tepki gösterdi. Cenk Tosun’u gösteren Portekizli futbolcu, ardından tepkisini kendi dilinde sürdürdü. Topun başına geçen Oğuzhan ise topu kaleci Gökhan’ın sağına gönderdi ancak Gaziantepspor’un file bekçisi gole izin vermedi. AMK Gazetesi 939