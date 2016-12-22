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Quaresma hakkında flaş açıklama

QUARESMA HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Babel'le anlaşan Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncusu Quaresma'ya da 2+1 yıllık imza attırıyor.

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ryan Babel'in transferinde sona yaklaştıklarını ifade eden Albayrak, Ocak ayında yapılacak transferlerin %80'ini de şimdiden tamamladıklarını dile getirdi.

"TRANSFERİ %80 TAMAMLADIK"

Beşiktaş taraftarının transfer sürecinde rahat olması gerektiğini ifade eden Albayrak, Quaresma ile 2+1 sözleşme imzalayacaklarını ifade etti. Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Albayrak, "Ocak ayında yapacağımız transferler için % 80 ölçüde işimizi bitirdik diyebiliriz. Bu konuda taraftarımız rahat olsun ve her zamanki gibi ince eleyip sık dokuyoruz hassas davranıyoruz" dedi.

"QUARESMA İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"

Quaresma'nın sözleşme süresi hakkında da ilk kez konuşan Albayrak, "Son günlerde bizi mutlu eden bir başka konu Quaresma ile ilgili sözleşme uzatılması konusunda geldiğimiz nokta. Taraftara bugünden yeni yıl müjdesi olarak verebiliriz bunu. İnşallah Quaresma ile yılbaşı tatil dönüşü 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Bir süredir kendisiyle ve menajerleriyle sürdürdüğümüz görüşmeler sonunda prensipte anlaştık. Son olarak dün Quaresma ile görüştük ve kendisi yılbaşından sonra imzalayalım dedi" şeklinde konuştu.

"QUARESMA, BEŞİKTAŞ'A GÖNÜLDEN BAĞLI"

Quaresma'nın Beşiktaş'ın sembol oyuncularından biri olacağını ifade eden Albayrak, "Quaresma çok farklı bir oyuncu. O gerçek bir kartal. Tıpkı Pascal Nouma gibi bu kulübe taraftara aşık. Birileri yok gidecek midecek filan diyor bunu Quaresma'ya sorsunlar bakın nasıl cevap alacaklar. Bu kulübe bu renklere gönülden bağlı bir çocuk. Onunla bugüne kadar hiç bir problemimiz olmadı, ne gitmek istedi ne de gitmeye niyeti var. Quaresma futbolu bıraktıktan sonra da bu camianın bir parçası gönüllüsü olacak bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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