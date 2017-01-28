''Quaresma, Fenerbahçe'ye gelmek istedi''

Aziz Yıldırım, 1,5 ay önce Quaresma'nın avukatının kendisini aradığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylediğini, kendisinin ise bunu kabul etmediğini ileri sürdü.



İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları:



3 Temmuz devam ediyor. Bazı şeyler değişmeden de devam edecektir. Ben sayın cumhurbaşkanına da söyledim, 'Bir tek siz mücadele ettiniz. Sizin yanınızda bakanlarınız, millet vekilleriniz yoktu' dedim. Bunu hep söyledim. Bugün de söylüyorum. "Fetö'yle mücadeleye devam" Fetö'yü şikayet eden tek kurum var o da Fenerbahçe Spor Kulübü... Bu örügütü şikayet ettiğimiz için 20 Şubat'ta dava başlayacak bizler de katılacağız. Peki biz bu davayı neden açtık? Evimizde oturup, zaten açılmış mahkemelerin kararını beklerdik! Ama herkes saklanıyor, herkes kaçıyor. Biz mücadele edenler, bizler için yapılan hakaretleri görmeden mücadele ediyoruz ama mücadele etmesi gerekenler de saklanıyor.

"TRANSFERDE BELİRLİ NOKTAYA GELDİK"

Futbol takımına takviye için çalışıyoruz. Yabancı bir oyuncuyla ilgili belli bir noktaya geldik. 'Alırız ya da alamayız' diyemem. Eskisi gibi transfer konusunda rahat değiliz. Kur çok arttı. Geçen sezondan bu yana yüzde 30 kur artışı olmuş. Siz hiçbir şey yapmadan borcunuz yüzde 30 arttı demektir bu...



Amatör şubelerde zaten 80 trilyon açık vardı bu açık daha da arttı. Futbol takımında da, basketbol takımında da bu yüzde 30 artıştan dolayı ne hale geldiğimizi tahmin ediyorsunuz.



Samandıra'da bir arazi temin edip, üniversite kampüsü için hazırlıklara başladık. Ataşehir'de Ülker'le olan ortak araziyi üstümüze almayı düşünüyoruz. Basketbol çok başarılı, futbol başarısız diyorlar. Futbolun da başkanı benim, basketbolun da. O yorumcular bunu bilsinler. Kuş ebyinleriyle kalkıp da ayırım yapmasınlar. Obradovic başarılı, başkan başarısız d,yorlar. Obradovic'i ben getirdim. Transferleri bana ve yönetimime soruyor.

MEHMET EKİNCİ TRANSFERİ

Mehmet Ekici transferini biz düşünmedik hiç. Trabzon'la ilgili durumlardan dolayı biz hiç düşünmedik. Ama Mehmet Ekici'ye yakın insanlar bize ulaştı ve 'Galatasaray her sene bizden oyuncu alıyor. Biz artık bunu istemiyoruz. Sizde oynamasını isteriz' dediler. Ben de hocamıza sordum o da, 'Mutluluk duyarım' dedi. Mehmet Ekici de isteyince biz de görüştük. Bunları neden anlatıyorum? Bu genç oyuncu aleyhine algı operasyonu yapıyor. Oyuncu geldi, görüştü. Biz de bunun karışılığında Aatif'la görüşmelerine izin verdik. Aatif gitmek istemediğini söyledi. Sonra biz 1 milyon 750 bin euro verdik ve 'bu transferi bitirelim' dedik. Onlar da 'Düşünelim' dediler ama işi uzattılar.



Trabzonspor kendi oyuncusu olduğu için Mayıs ayına kadar Mehmet Ekici'yi kadrosunda tutabilir. Biz şartlarımızı oyuncuya sunduk. O da bizim bu samimi davranışımızdan dolayı, buraya gelmek istediğini söyledi. Bunu bize de, Trabzonlu yöneticilere de söyledi. Trabzon isterse oynatır. Buna kimse karışamaz. Ama oyuncu alacakalarından dolayı TFF'ye şikayet ediyor. Kulüp de ona 'konuştu' diye 500 bin TL ceza veriyor. Siyasi baskılar yapılıyor ailesine... Bunlar etik şeyler değil. Beşiktaş Kulübü'ne gelince... Yahu seninle ne ilgisi var? Üst akılmış da başka şeylermiş... Bizim üyemizmiş de bilmem ne... 'Bana şu kadar para lazım' dediği zaman ne olacak? Ben para vermeyecek miyim? Üst akıl falan kalmayacak o zaman tabiii...



Beşiktaş ve Trabzonspor ne anlaşması yapmış? SPK bunu sormuyor...

QUARESMA'NIN AVUKATI ARADI BİZİ

Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Bizim menajerle görüştüler. Benimle görüşmek istediler, kabul etmedim. Başka oyuncular da bize gelmek istiyor. Kabul etmedik. Hepsini söylerim. Ama o çocuklara yazık...



HAKEMLERİN KAFALARI BAŞKE YERDE

Hakemler sahaya çıktıklarında kafaları başka yerde. Bazılarının miladı dolmuş. Bunları artık emekli yapmak lazım. Federasyon seçimi için birkaç kulübü aradım. Sağolsunlar, bu operasyonda birlikte hareket edeceğimizi söylediler. Benden sonra o başkanları bir kulüp başkanı aramış. Sayın Cumhurbaşkanı, böyle bir toplantı istemiyor demiş.

RIDVAN'I ÜYELİKTEN ATMAZDIM

Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir toplantıyı neden istemesin ya? Rıdvan kulübümüze hizmet etmiş bir kişidir. Kulübümüz üyesi değildir. Fenerbahçeli kimliği içinde her tip insan olabilir. Evet de Hayır da diyen olabilir. Bu ülkenin menfaatleri için herkes bir karar verecek. Fenerbahçe kimliğini meydana getiren insanların kararlarına biz saygı göstermek durumundayız. Bu yüzden ben üye de olsaydı, Rıdvan'ı üyelikten atmazdım. Kurullara istedikleri adamları getirdiler. Dün bana ceza verilen toplantıda Demirören'in kendi şirketinden 2 kişi vardı. Ben buradan söylüyorum. Disiplin kurulları dahil federasyonun her yerinde FETÖ'cüler var. Bana da onlar ceza veriyor.