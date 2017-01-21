Quaresma 3 yıllığına anlaştı !

Beşiktaş'ın uzun süredir yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu Ricardo Quaresma ile ilgili Portekiz'den haber geldi.

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, siyah-beyazlıların Ricardo Quaresma ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardığını ve opsiyon içermeyen, 2020'ye kadar sürecek olan yeni anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağını kaydetti.



"MAAŞINDA BİR DÜŞÜŞ OLMAYACAK"

Quaresma'nın maaşında bir düşüş istememesi nedeniyle görüşmelerin uzun sürdüğü ve tecrübeli oyuncunun maaşının aynı seviyede devam edeceği kaydedildi. Ricardo Quaresma, bu sezon 1,6 milyon euro garanti ücret, gelecek sezon ise opsiyonun devreye girmesi durumunda (30 maçta oynarsa) 1,768 milyon euro alacaktı. 33 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında atılan goller için bonus ödemesi olmayacağı da vurgulandı. Öte yandan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ta kalmak adına Çin'den gelen teklifleri reddettiği de ifade edildi.



Bu sezon Beşiktaş'ın değişmezlerinden olan Ricardo Quaresma, 24 mücadelede 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



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