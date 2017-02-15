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PSG'nin Barcelona zaferi Fransız basınında

PSG'NİN BARCELONA ZAFERİ FRANSIZ BASININDA

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) galibiyeti Fransız basınında geniş yer buldu.

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG), Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Barcelona'yı 4-0 gibi farklı bir skorla yenmesi, Fransız basınında geniş yer buldu.

Le Parisien gazetesi "büyüleyici" olarak nitelediği karşılaşma için, "Barcelona'yı 4-0 yenen PSG, mükemmel bir performans ortaya koydu. Bu galibiyetle çeyrek finalin kapısı büyük ölçüde aralandı." değerlendirmesini yaptı.

Le Figaro gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, "Yüksek gerilimli maçta PSG, Barcelona'yı ezdi." manşetini kullandı. PSG'nin oyunun kontrolünü baştan sona elinde tuttuğu kaydedilen haberde, "Hayal değil. PSG büyük bir patlama yaparak Barcelona'ya cehennemi yaşattı." ifadelerine yer verdi.

L'Equipe gazetesi de, PSG'nin farklı galibiyetini "İnanılmaz" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Paris ekibinin Barcelona karşısında sıra dışı bir gösteri yaptığı ve 8 Mart'ta yapılacak rövanş maçı öncesi çeyrek finali büyük oranda garantilediği belirtildi.

20 Minutes gazetesi, "Bir Paris Aşkı" başlıklı haberinde, Parc des Princes Stadı'ndaki mücadelede PSG'nin Barcelona'yı "kalbinden vurduğu" yorumunda bulundu. Maçta, Arjantinli Angel Di Maria'nın performansıyla ön plana çıktığı ve rövanş maçı öncesinde takımına büyük güven verdiği de vurgulandı.

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