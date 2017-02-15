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PSG Barcelona'yı dağıttı !

PSG BARCELONA'YI DAĞITTI !

Paris Saint Germain Barcelona maçı ile dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir mücadele sahne aldı.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşma Paris SG'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında Fransa temsilcisi PSG, İspanya ekibi Barcelona'yı sahasında konuk etti. Paris SG karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu.

PSG'ne son 16 turu 2. maç öncesi avantajı getiren golleri Di Maria(2), Draxler ve Cavani kaydetti.

Barcelona - PSG arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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