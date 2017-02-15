PSG Barcelona'yı dağıttı !

PSG BARCELONA'YI DAĞITTI ! Paris Saint Germain Barcelona maçı ile dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir mücadele sahne aldı. Futbol » Şampiyonlar Ligi 15.02.2017 09:01

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşma Paris SG'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında Fransa temsilcisi PSG, İspanya ekibi Barcelona'yı sahasında konuk etti. Paris SG karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu. PSG'ne son 16 turu 2. maç öncesi avantajı getiren golleri Di Maria(2), Draxler ve Cavani kaydetti. Barcelona - PSG arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak. 133