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Prestij maçında Timsah güldü

PRESTİJ MAÇINDA TİMSAH GÜLDÜ

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Bursaspor prestij maçında Ümraniyespor'u İstanbul'da 1-0 yendi.

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Grubunu ikinci sırada bitiren Ümraniyespor, son 16 turunda Atiker Konyaspor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. ve son hafta maçında Bursaspor, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Bursaspor'un golü maçın 76. dakikasında geldi. Soldan gelişen atakta Berke Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mert Örnek, kaleci Süleyman Enes Özer'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 Bursaspor, 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Furkan Soyalp'ın ceza sahasında Bahadır Taşdelen'in müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışında topun başına Stancu geçti. Rumen futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü, devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Grupta iddiası olmayan Bursaspor, bu galibiyete rağmen kupaya veda ederken, Ümraniyespor ise Akhisar Belediyespor'un ardından ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Ümraniyespor, son 16 turunda, H Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma Konya'da yapılacak.

Bu arada karşılaşmada Bursaspor'a ayrılan tribünde sadece bir taraftarın yer alması dikkati çekti.

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