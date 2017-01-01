ANA SAYFA
Prandelli'nin İspanya macerası 3 ay sürdü

PRANDELLİ'NİN İSPANYA MACERASI 3 AY SÜRDÜ

La Liga takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.

Valencia, Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.

İtalya'yı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşıyan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, sergilenen kötü performans üzerine 5 aylık çalışma döneminin ardından deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

AA
27
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İşte Quaresma'nın yeni oyuncağı !4 yıldız kulüp satın alıyorLucescu'dan Galatasaray itirafı
Galatasaray'a Suriyeli golcüMourinho 'Depay ayrılabilir' dediCavanda 4-6 hafta yok !
Fenerbahçe'nin ilk transferi Oleksandr KaravaevEriksson'un Fernandao aşkıSırada Kaan Ayhan var
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS