Prandelli Valencia'dan ayrılıyor

2016-2017 sezonuna flaş bir giriş yapmak isteyen ancak bir türlü istediği perfromansı sergileyemeyen İspanyol kulübü Valencia'da Cesare Prandelli için ayrılık çanları çalıyor.

Sezona Fenerbahçe'den Nani'yi transfer ederek başlayan ve iddialı bir açılış yapan Valencia ligde istediğini bir türlü bulamadı.

2016-2017 sezonunda Pako Ayestaran ile başlayan 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen İspanyol kulüp takımın başına bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesrae Prandelli'yi getirmişti.

Ancak İtalyan teknik direktör de Valencia'ya ilaç olmadı. İspanya'dan Cadena SER'in haberine göre kulübün yolları ayrıma kararı aldığı belirtildi. 59 yaşındaki İtalyan teknik adamın da istifasını sunduğu öğrenildi.

Prandelli takımın başında 10 maça çıktı. 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Valencia şu an ligde 17. sırada bulunuyor.

İspanyol kulübünden resmi açıklama yapılması bekleniyor.