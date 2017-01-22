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Porto Aboubakar'ı geri istedi

PORTO ABOUBAKAR'I GERİ İSTEDİ

Portekiz'in Porto kulübü, Beşiktaşlı oyuncu Aboubakar'ı devre arasında geri almak için teklifte bulundu.

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Portekiz Premier Lig'inde lider Benfica'nın 1 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Porto, sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Aboubakar'ı yeniden kadroya katmak için çalışmalara başladı.

sezon başında 3 milyon 300 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına transfer edilen Kamerunlu golcü, Siyah-beyazlılar formayla sezonun ilk yarısında 14 maçta 3 gollük performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Bonservis bedeli 11 milyon euro olarak belirlenen Aboubakar'ın dil problemi nedeniyle takıma uyum sorunu yaşadığını başkan Fikret Orman açıklamıştı.

Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kala golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş da Aboubakar'ın maaş yükünden kurtularak forvet transferinde elini güçlendirmenin planlarını yapıyor.

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