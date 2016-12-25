Polis Arena’da üçlü çektirdi

POLİS ARENA’DA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ Süper Lig'deki Beşiktaş-Gaziantepspor maçı öncesinde iki polis tribünlere giderek yumruk şov yaptı. Süper Lig 25.12.2016 09:11

Beşiktaş’ta, Süper Lig’deki Gaziantepspor maçı öncesinde güzel bir görüntü sergilendi. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan’ın eşliğinde tribünlere doğru giden iki polis, üçlü çektirerek yumruk şov yaptı. Beşiktaş’ta polisimize karşı düzenlenen terör saldırısının ardından futboldaki birlik devam ediyor. Futbolcular gol attıktan sonra asker selamı veriyorlar. Gerek taraftar, gerekse futbolcular ülkenin yaşadığı kötü dönemde birlik ve beraberliklerini güzel görüntülerle sergiliyorlar. AMK Gazetesi 38