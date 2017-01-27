Podolski'ye komik teklif !

Alman golcünün bonservisi için 7 milyon eurodan kapı açan Galatasaray, 5 milyon euroya kadar inmeye hazırdı. Ancak Vissel Kobe kulübü 3 milyon euroluk ilk teklifini 3.5 milyon euroya çıkarınca, Aslan görüşmelere ara verdi.



Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak isteyen Vissel Kobe'nin Galatasaray'a son teklifi yönetim tarafından ciddi bulunmadı. Sarı Kırmızılı takımın golcüsünü almak isteyen Japon ekibi bir süredir pazarlığı sürdürüyor. Görüşmeler başladığında Galatasaray bonservis için 7 milyon euro talep ederken, Vissel Kobe yöneticileri ise bu transferde kapıyı 3 milyon eurodan açtı.



Kabul etmemiz mümkün değil



Ancak, bu rakamı çok az bulan Galatasaray, ücretin artırılması için Japonlar'dan yeni bir teklif yapmalarını istedi. Vissel Kobe yöneticileri de bunun üzerine yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalarken "Verebileceğimiz son rakam 3.5 millyon euro olur" dediler. Galatasaray cephesi 500 bin euroluk artışı yetersiz bulurken, "Bu teklif çok komik. Kabul etmemiz mümkün değil" diyerek Japonlar'a olumsuz yanıt verdi.



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