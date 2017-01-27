Podolski'ye komik teklif !

Alman golcünün bonservisi için 7 milyon eurodan kapı açan Galatasaray, 5 milyon euroya kadar inmeye hazırdı. Ancak Vissel Kobe kulübü 3 milyon euroluk ilk teklifini 3.5 milyon euroya çıkarınca, Aslan görüşmelere ara verdi.
Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak isteyen Vissel Kobe'nin Galatasaray'a son teklifi yönetim tarafından ciddi bulunmadı. Sarı Kırmızılı takımın golcüsünü almak isteyen Japon ekibi bir süredir pazarlığı sürdürüyor. Görüşmeler başladığında Galatasaray bonservis için 7 milyon euro talep ederken, Vissel Kobe yöneticileri ise bu transferde kapıyı 3 milyon eurodan açtı.
Kabul etmemiz mümkün değil
Ancak, bu rakamı çok az bulan Galatasaray, ücretin artırılması için Japonlar'dan yeni bir teklif yapmalarını istedi. Vissel Kobe yöneticileri de bunun üzerine yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalarken "Verebileceğimiz son rakam 3.5 millyon euro olur" dediler. Galatasaray cephesi 500 bin euroluk artışı yetersiz bulurken, "Bu teklif çok komik. Kabul etmemiz mümkün değil" diyerek Japonlar'a olumsuz yanıt verdi.
Star
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Lyon'dan onay çıktı, yıldız futbolcu Aslan oluyor !
Beşiktaş istedi Antalyaspor alıyor ! Anlaşma sağlandı...
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: ''Bu yapılan terör eylemidir''
Galatasaray'a sakat futbolculardan iyi haber geldi !
Galatasaray'dan ayrılıyor mu ? Riekerink noktayı koydu...
Ersan Gülüm'den açıklama: ''Çin'e sanki tatile gittim''
Süper Lig ekibi bombayı patlattı ! Brezilyalı yıldız imzaladı...
2017 yılı Real Madrid için kabus oldu ! 8 maçtan sadece...
Süper Lig'de Saffet Susic sesleri ! Sürpriz gelişme...
Beşiktaş'ta sakatlık şoku ! Oyuna devam edemedi...
Şenol Güneş'ten maç sonunda itiraf geldi ! Benim hatam...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti !
PODOLSKİ'YE KOMİK TEKLİF !
Vissel Kobe kulübü 3 milyon euroluk ilk teklifini 3.5 milyon euroya çıkarınca, Aslan görüşmelere ara verdi.
Alman golcünün bonservisi için 7 milyon eurodan kapı açan Galatasaray, 5 milyon euroya kadar inmeye hazırdı. Ancak Vissel Kobe kulübü 3 milyon euroluk ilk teklifini 3.5 milyon euroya çıkarınca, Aslan görüşmelere ara verdi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS