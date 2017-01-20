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Podolski'nin menajeri İstanbul'a geldi

PODOLSKİ'NİN MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Podolski sürpriz paylaşım yaptı.

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Alman oyuncu dün gece Instagram hesabından menajeri Nassim Touihri ile yemek yerken fotoğrafını paylaştı. İstanbul'da Podolski ile bir araya gelen Touihri'nin Galatasaray yönetimiyle Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferini karara bağlaması bekleniyor.

Lukas Podolski'nin Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu da dün akşam "Podolski'nin ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski çok mutlu değil. Galatasaray'a memnun ama böyle bir problem var" açıklamalarını yaparak ayrılığın sinyallerini vermişti.

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Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Podolski sürpriz paylaşım yaptı.
 
Alman oyuncu dün gece Instagram hesabından menajeri Nassim Touihri ile yemek yerkenki fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'da Podolski ile bir araya gelen Touihri'nin Galatasaray yönetimiyle Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferini karara bağlaması bekleniyor. Podolski'nin menajeri Nassim Touihri aynı zamanda West Ham forması giyen Gökhan Töre'nin futbolcu temsilciliğini de yapıyor...
 
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