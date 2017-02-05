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Podolski'den tepki çeken hareket !

PODOLSKİ'DEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET !

Başakşehir - Galatasaray maçının son anlarında Lukas Podolski'nin hareketi şaşkınlık yarattı.

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Lukas Podolski, Başakşehir maçının son bölümlerinde topu geç attığını düşündüğü top toplayıcının üzerine doğru şut attı, sinirlerine hakim olamayan Podolski büyük tepki çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Podolski maçın son bölümünde topu kendisine bilerek geç attığını düşündüğü top toplayıcı çocuğun üzerine doğru topa vurunca sarı kart gördü. Medipol Başakşehir cephesi bu hareketi nedeniyle Alman golcüye tepki gösterdi.

İlerleyen dakikalarda Galatasaray Eren Derdiyok ile farkı 1'e indirse de Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmekten kurtulamadı.

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