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Podolski'den maç sonu olay paylaşım

PODOLSKİ'DEN MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM

Galatasaray'ın kupadan elenmesi sonrası Podolski,sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da Alman yıldız Lukas Podolski sosyal medya hesabından maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

İşte Podolski'nin 'Yorum yok' başlıklı o paylaşımı:

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Hürriyet
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