Podolski'den maç sonu olay paylaşım

PODOLSKİ'DEN MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM Galatasaray'ın kupadan elenmesi sonrası Podolski,sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu. Futbol » Türkiye Kupası 05.02.2017 09:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da Alman yıldız Lukas Podolski sosyal medya hesabından maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. İşte Podolski'nin 'Yorum yok' başlıklı o paylaşımı: Hürriyet 190