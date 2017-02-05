Podolski'den maç sonu olay paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da Alman yıldız Lukas Podolski sosyal medya hesabından maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.
İşte Podolski'nin 'Yorum yok' başlıklı o paylaşımı:
Galatasaray'ın kupadan elenmesi sonrası Podolski,sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da Alman yıldız Lukas Podolski sosyal medya hesabından maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.
İşte Podolski'nin 'Yorum yok' başlıklı o paylaşımı: