Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe, Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı, Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski maçın sonrasında olay bir paylaşımda bulundu.



Ezeli rakibine gönderme yapan tecrübeli yıldız "Arkadaşlarınızla akşam yemeğinin keyfini çıkarın. Adana kebap keyfi." mesajıyla bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Fenerbahçeli futbolseverlerin ise tepkisine neden oldu.



