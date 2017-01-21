Podolski'de kritik gün pazartesi

Çin defterini kapatan ancak Kobe takımıyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı futbolcu, 3 milyon euroluk bonservis teklifiyle yönetimin karşısına geliyor. Cim-Bom yönetimi ise böyle bir oyuncunun yerini dolduramayacağını düşünüyor.

Galatasaray’da gündemin birinci maddesine oturan Lukas Podolski için karar pazartesi günü verilecek.



İlk önce Çin’in Beijing Guoan kulübü tarafından istenen daha sonra Japonya’nın Kobe ekibinin teklif götürdüğü Alman yıldızın menajeri Nassim Touihri İstanbul’a gelirken, sarı-kırmızılı yönetim kendisine pazartesi için randevu verdi.



Milliyet, bu görüşmeden önce iki tarafın nabzını yokladı. Buna göre Podolski, Japonya’ya gitmek istedi. Menajeri de Kobe ile anlaştıklarını ama Galatasaray’ın kendilerine bonservis konusunda yardımcı olmasını istedi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, iki nedenden dolayı bu operasyona soğuk bakıyor. Birincisi Podolski’nin yeri doldurulması zor bir isim olması... İkincisi ise Japonların bonservis için önerdiği 3 milyon euro...



Yönetim bu rakama bir satışın kesinlikle söz konusu olmadığını ve en az 7-7.5 milyon euroya izin verebileceklerini Podolski’nin menajerine aktaracak.