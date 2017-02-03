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Podolski sezon sonu Japonyalya gidiyor

PODOLSKİ SEZON SONU JAPONYALYA GİDİYOR

Japonya'nın Vissel Kobe takımına transferi gündeme gelen Podolski'nin gizli anlaşmayla sezon sonu satılacağı öğrenildi.

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Galatasaray devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımına satamadığı Podolski için gizli bir anlaşma yaptığı ve sezon sonu yıldız oyuncuyu satacağı belirtildi. 

NAZİFOĞLU KALACAK DEMİŞTİ

Önceki gün Galatasaray Sportif AŞ üyesi Levent Nazifoğlu’nun, “Podolski ile yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Sezon sonunda yeni bir değerlendirme yapabiliriz. Sözleşmesi sezon sonunda bitmiyor ama ona özel bir şeyler yapacağız” sözleri yaz döneminde Alman futbolcuyla yeni bir mukavele imzalanacağı şeklinde yorumlansa da işin aslının öyle olmadığı belirlendi. 

Aslında Galatasaray, Vissel Kobe ve Lukas Podolski arasında süren pazarlıklarda son noktaya gelinmişti. Ara transfer döneminde istediği gibi bir forvet bulamayan sarı-kırmızılılar bu transfere biraz gönülsüz yaklaştı.

Bu ortamda hem Lukas Podolski’nin hem de Japon kulübünün iyi niyeti problemi bir anda ortadan kaldırdı.

5 MİLYON EURO AZ BULUNDU

Yönetim karşı tarafın Podolski’nin 3 ay rötarlı gelmesine yeşil ışık yakınca 7 milyon euroluk bonservis ısrarından vazgeçti, 5 milyon euroya lig sonunda bu transferin gerçekleşebileceğini iletti. Böylece taraflar yaz dönemi için prensip anlaşmasına vardılar.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, birçok futbolcunun Çin'e yüksek bonservis bedelleriyle satıldığı bu dönemde, Podolski için verilen parayı az buldu.

Milliyet
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