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Podolski: ''Neden olmasın...''

PODOLSKİ: ''NEDEN OLMASIN...''

Lukas Podolski, emekli olduktan sonra Galatasaray alt yapısında çalışma fikrine sıcak baktığını açıkladı.

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusuLukas Podolski, sosyal medyada yaptığı açıklamayla geleceği hakkında önemli bir ipucu da verdi. Lukas Podolski emekli olduktan sonra Galatasaray alt yapısında görev alabileceğini dile getirdi.

Bir Galatasaray taraftarının ''Emekli olduktan sonra gel alt yapıda çalış'' mesajına Lukas Podolski, ''Neden olmasın?'' sözleriyle cevap verdi.

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