Podolski kariyer rekoru kırdı !

Karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran Galatasaray Alman futbolcusu Lukas Podolski, kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 5 gol attı.



Alman futbolcu, Anagold 24 Erzincanspor maçında attığı 5 golle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 10'a çıkardı.



Podolski, üçüncü eleme turunda Dersimspor ile oynanan maçta 3, geçen hafta grupta yapılan Elazığspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.



Lukas Podolski, bu sezon Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı.



Maçın 84. dakikasında yerini Kerem Çalışkan'a bırakan Alman futbolcuya, tribünler sevgi gösterisinde bulundu.