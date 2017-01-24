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Podolski kariyer rekoru kırdı !

PODOLSKİ KARİYER REKORU KIRDI !

24 Erzincanspor maçında 5 kez ağları havalandıran Podolski, kariyerinde ilk defa resmi bir maçta 5 gol kaydetti

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Karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran Galatasaray Alman futbolcusu Lukas Podolski, kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 5 gol attı.

Alman futbolcu, Anagold 24 Erzincanspor maçında attığı 5 golle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 10'a çıkardı.

Podolski, üçüncü eleme turunda Dersimspor ile oynanan maçta 3, geçen hafta grupta yapılan Elazığspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.

Lukas Podolski, bu sezon Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Maçın 84. dakikasında yerini Kerem Çalışkan'a bırakan Alman futbolcuya, tribünler sevgi gösterisinde bulundu.

NTVSpor
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