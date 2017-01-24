Podolski kariyer rekoru kırdı !

Karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran Galatasaray Alman futbolcusu Lukas Podolski, kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 5 gol attı.
Alman futbolcu, Anagold 24 Erzincanspor maçında attığı 5 golle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 10'a çıkardı.
Podolski, üçüncü eleme turunda Dersimspor ile oynanan maçta 3, geçen hafta grupta yapılan Elazığspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.
Lukas Podolski, bu sezon Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı.
Maçın 84. dakikasında yerini Kerem Çalışkan'a bırakan Alman futbolcuya, tribünler sevgi gösterisinde bulundu.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS