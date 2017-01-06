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Podolski kararsız ! Ya para ya Avrupa...

PODOLSKİ KARARSIZ ! YA PARA YA AVRUPA...

Galatasaray yönetimi Çin’den gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etti ancak Lukas Podolski henüz son kararını vermedi.

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Gelecek futbolcular kadar gidecek isimler de Galatasaray'da büyük bir önem taşıyor. Eldeki isimleri göndermeden yenilerini alması FFP kriterleri açısından zor gözüken sarı-kırmızılılar bu nedenle Hamit ve Sigthorssun'u gönderip, Chedjou'nun da biletini kesmişti. Son olarak Çin takımlarından Podolski için 7 milyon Euro'luk teklif alan yönetim ‘olur' verdi. 

Ancak transferin gerçekleşmesi için son kararı verecek isim Poldi… Senelik 9 milyon Euro'luk teklif almasına karşın henüz son kararını veremeyen Alman futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmekle para arasında bir tercih yapacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Podolski'ye vereceği iki karara da saygı duyacağını ileterek rahatlamasını sağlıklı bir karar vermesine yardımcı oluyor.

AMK Gazetesi
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