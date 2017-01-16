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Podolski Japonya'ya gidiyor

PODOLSKİ JAPONYA'YA GİDİYOR

Alman Bild gazetesi, Podolski'nin Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olacağını duyurdu.

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Galatasaray'la yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Lukas Podolski ile ilgili çok flaş bir iddia gündeme geldi. Alman yıldızın, sanılanın aksine Çin kulüpleri ile değil, Japon temsilcisi Vissel Kobe ile temasta olduğu ileri sürüldü.

Podolski'nin, İlhan Mansız'ın da geçmişte formasını giydiği Vissel Kobe ile transfer pazarlıklarına başladığı, Alman hücumcunun menajerinin görüşmeleri yürüttüğü bildiriliyor

Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmama konusunda kararsız kalan Podolski'nin, Japon kulübünün teklifine olumlu yanıt vereceği ve transferin kısa bir zaman içinde resmen açıklanacağı ifade ediliyor.

Almanlar'ın önde gelen gazetelerinden Bild de Podolski'nin Vissel Kobe kulübü ile ciddi bir temas halinde olduğunu ileri sürdü. Gazete, Japon kulübünün transfer için büyük bir kaynak yarattığını ve bütçesinin önemli bir bölümünü Podolski transferi için harcayacağını iddia etti. 

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