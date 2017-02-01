Podolski ile ilgili yeni gelişme

Lukas Podolski'nin yılan hikâyesine dönen transfer çalışmaları nihayet son buldu. Önce Çin kulüplerinin radarına giren, ardından Japon ekibi Vissel Kobe'den 8 milyon Euro'luk cazip bir teklif alan Alman yıldız, Galatasaray'da kalmayı tercih etti.

Podolski'nin bu kararı vermesinde Akhisar maçında sarı-kırmızılı tribünlerin gösterdiği olağanüstü sevgi gösterisinin yattığı öğrenildi. Türkiye'yi çok seven, çay içip tavla oynayarak insanların arasına karışan Alman futbolcu, sosyal medya üzerinden de kalması yönünde mesajlar aldı.

Alman yıldızın, önceki gün İstanbul'a gelen menajeri Nassim Touihri, Galatasaraylı yetkililere Vissel Kobe'nin teklifini iletti. Başkan Dursun Özbek hem Japon kulübünün teklifinin beklentilerin altında olması hemde Podolski'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, bunu reddetti.

Ardından Poldi ile görüşen Özbek, “Senin gitmeni istemiyoruz. Akhisar maçında sen de gördün, taraftar da gitmeni istemiyor” deyince, Poldi de “Galatasaray'da ve Türkiye'de çok mutluyum. Sonmaçta gördümki bu taraftarı bırakamam. Transfer benimiçin kapandı” yanıtını vererek takımda kaldı.