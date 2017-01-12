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''Podolski harika bir futbolcu ama...''

''PODOLSKİ HARİKA BİR FUTBOLCU AMA...''

Adı son dönemlerde Beijing Guoan ile anılan Galatasaray'ın yıldızı Podolski için Çin ekibinin sportif direktöründen yalanlama geldi.

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Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken Lukas Podolski'nin akıbetinin ne olacağı da merak ediliyor.

Goal Çin'in edindiği bilgilere göre Çin ekibi Beijing Guoan'ın sportif direktörü Shao Jiayi, Çin basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada Podolski'nin harika bir futbolcu olduğunu ancak onu transfer etmek gibi bir niyetleri olmadığını belirterek, ''Podolski çok iyi bir oyuncu ancak bizim transfer hedefimiz değil. Bütün bu söylentilerin nereden çıktığını düşünüyoruz ve kafamız karışıyor'' ifadelerini kullandı.
 
Futbolculuk döneminde 9 sene boyunca Bundesliga'da top koşturan 36 yaşındaki sportif direktör, ''Almanya'daki birçok kişiden Podolski transferiyle alakalı sorular alıyorum. O, gerçekten takdir ettiğim bir futbolcu fakat kulübümüz onunla ilgilenmiyor'' şeklinde konuştu.
 
Levent Nazifoğlu daha önce yaptığı açıklamada Podolski'te Beijing Guoan'dan teklif geldiğini ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili olarak Podolski'nin kararını bekleyeceklerini bildirmişti.

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