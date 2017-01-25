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Podolski gönülleri fethetti !

PODOLSKİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ !

Galatasaraylı fubolcu Lukas Podolski, yaptığı hayır işleri ile alkış topluyor.

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Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzincanspor karşısında attığı 5 gol ile şov yapan Lukas Podolski, saha dışında da gösterdiği duruşla beğeni topluyor.

Yaklaşık altı ay önce kendisine bir aracın çarpması sonucu yatağa mahkum olan Soner Efe isimli genç çocuğa, Alman futbolcudan yardım eli uzandı.

Koyu bir Galatasaraylı olan Soner Efe, Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski ile buluştu. Podolski kupa maçında 5 gol attığı maçtaki formasını çocuğa verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu Lukas Podolski “Ben sokaktan geldim Almanya’da benim de kimsesizler için bir okulum var. Her zaman yardım ediyorum bundan da gurur duyuyorum. Bugünkü maçta giydiğim formayı da Soner Efe’ye verdim” diye konuştu.

Efe’ye aracıyla vurduktan sonra yol kenarında bırakarak kayıplara karışan bir kişi hala bulunamadı.

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