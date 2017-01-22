Podolski gidiyor mu ?

Galatasaray’da yönetici Levent Nazifoğlu, Podolski’yi takımda tutmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Alman futbolcunun Galatasaray’da mutsuz olduğunu söyleyen yönetici, oyuncuyu ve ailesini ikna etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Nazifoğlu, “Biz Podolski’yi yollamak istemiyoruz. Podolski burada mutsuz olduğunu söylüyor, eşinin ve çocuklarının burada olmasını istiyor. Ailesi de onun burada olmasından endişe ediyor. Biz de onu kalması yönünde ikna etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Terör olaylarından dolayı transferin zorlaştığını ima eden sarı-kırmızılı idareci, “Maalesef futbolcuların Türkiye’de gelmesi ile ilgili bazı sıkıntılar var onları aşmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.