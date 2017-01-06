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Podolski evini boşalttı gidiyor

PODOLSKİ EVİNİ BOŞALTTI GİDİYOR

Galatasaray'dan bir yıldız daha kopuyor...

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Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaraylı Podolski'nin İstanbul'daki evini boşaltıp çocuklarını okuldan aldığını ve eşiyle birlikte Almanya'ya gönderdiğini iddia etti.

Sarı kırmızılı kulübün 2015 yılında Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Lukas Podolski'nin, takımdan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyduğu ve bu yönde harekete geçtiği öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, bugünkü yazısında Lukas Podolski'nin İstanbul'daki evini boşalttığını, çocuklarını okuldan aldığını ve eşiyle birlikta Almanya'ya gönderdiğini yazdı.

Tüzemen yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Podolski, Mario Gomez gibi İstanbul'daki patlamaları bahane ederek Podolski evini boşaltmış, çocuklarını okuldan almış ve eşiyle birlikte Almanya'ya yollamış. Podolski, Çin'e gidecek gibi duruyor. Levent Nazifoğlu da bana "Podolski giderse mutlaka iyi bir golcü alacağız" dedi."

Galatasaray, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Lukas Podolski'ye yılda 3 milyon Euro garanti para ve maç başı 20 bin Euro ödüyor.

Almanya Milli Takımı ile Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan 31 yaşındaki Podolski bu sezon 12 maçta forma giyerken, 6 gol attı, 3 asist yaptı.

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