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Podolski ayrılıyor mu ?

PODOLSKİ AYRILIYOR MU ?

Galatasaray Lukas Podolski'nin takımda kalmasına karar verdi.

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Galatasaray’da Çin’e transferi gündemde olan Lukas Podolski’nin takımda kalacağı ifade edildi. Eren Derdiyok’un formsuzluğunun yanı sıra forvet hattındaki alternatifsizlik, sarı-kırmızılıları bu karara itti.

Yayıncı kuruluşun verdiği bilgiye göre, Galatasaray’da Lukas Podolski’nin durumuna da karar verildi. Çin’den teklifler alan ancak somut ilerleme kaydedilemeyen Alman yıldız takımda kalacak. Yönetim Podolski için gelecek teklifleri artık geri çevirecek.

Atiker Konyaspor deplasmanının ardından Kardemir Karabükspor hazırlıklarına ara vermeden başlayan Sarı-Kırmızılılar’da Bruma ve Yasin’in de bu mücadeleyle takıma dönmesi Jan Olde Riekerink’in elini güçlendirecek.

Kardemir Karabükspor maçı öncesinde Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Koray Günter’in sakatlıkları, Wesley Sneijder’in ise cezası bulunuyor.

AMK Gazetesi
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