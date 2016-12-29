ANA SAYFA
PFDK'dan Trabzonspor'a para cezası

PFDK'DAN TRABZONSPOR'A PARA CEZASI

PFDK, Fenerbahçe maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 15 bin lira para cezası verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bordo-mavili takımın para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 29.12.2016 tarih ve 41 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.12.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

15
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Barcelona yeni hocası Rui VitoriaRiekerink: Utanç duyuyorumGalatasaray’a Brezilyalı stoper
Fenerbahçe'den transfer taarruzu508 milyon TL'lik proje !Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırdı
Fenerbahçe Onyekuru'yu listeye aldıAna Ivanovic'ten dünyayı şok eden kararGalatasaray'dan şok karar ! Yasin Öztekin...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS