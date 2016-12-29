PFDK'dan Trabzonspor'a para cezası

PFDK'DAN TRABZONSPOR'A PARA CEZASI PFDK, Fenerbahçe maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 15 bin lira para cezası verdi. Futbol » Türkiye Futbol Federasyonu 29.12.2016 16:45

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bordo-mavili takımın para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 29.12.2016 tarih ve 41 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.12.2016 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 15