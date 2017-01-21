PFDK'dan Fenerbahçe'ye ret

Kurul, sarı-lacivertli futbolcu İsmail Köybaşı'nın gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın cezasının kaldırılması için yapılan talebi reddetti.



TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin, İsmail Köybaşı'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına yönelik talebini, PFDK'nın reddettiği bildirildi.