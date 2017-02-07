Persie'nin dili sevk ediliyor !

Van Persie'nin ortaya çıkan ve gündemin bir numaralı maddesi haline gelen şort vakasından dolayı ek görüntüleri inceleyerek sevkine gerek görmeyen TFF Hukuk Müşavirliği, Hollandalı yıldızın tribünlere yönelik yaptığı "dil" hareketinde kusur buldu!



Kurul, temsilci raporunda yer alan "görüntülerden de net bir şekilde" belli olan Van Persie'nin tribünlere yönelik, dil hareketini sportmenliğe aykırı bularak PFDK'ya sevk edilmesine gerek gördüğü öğrenildi.



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