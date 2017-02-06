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Persie'den olay yaratan hareket

PERSİE'DEN OLAY YARATAN HAREKET

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta Robin van Persie'nin yaptıkları olay oldu.

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Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası maçının ilk yarısının sonlarında Dusko Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Sırp futbolcu sinirlerine hakim olamayınca Van Persie'nin üzerine doğru yürümeye kalkıştı ve takım arkadaşları onu zor sakinleştirdi.

Van Persie'nin bu sırada elini şortunun içine sokarak yaptığı hareket özellikle sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.

Van Persie'nin elini şortuna sokması Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Geçmişte Pascal Nouma benzer bir hareket yapmış ve Beşiktaş kariyerinin sonlanmasına neden olmuştu.

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