Pereira ve Mas imzaladı !

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas ve Portekizli Joao Pereira ile düzenlenen törenle resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te imza töreni düzenlendi. Törene Pereira ve Mas'ın yanı sıra Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetici Ali Rıza Egemen katıldı.



Törende ilk olarak söz alan Ahmet Çubukçu, ara transferin çok zorlu ve meşşakatli bir süreç olduğunu belirterek, "Doğru oyuncuları almak için çalışıyoruz. Biri Arjantin biri Portekiz milli takımının iki değerli ismini takımımıza katmış bulunuyoruz. Bize çok katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz.



'TRANSFERMARKT VE VİDEODAN TRANSFER YAPMIYORUZ'



Yönetim olarak geçen sezon dev arasında arasında iki transfer yaptıklarını ve ardından bu sezon başında 7 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını vurgulayan çubukçu, 'Bu 7 transferi scout ekibiyle birlikte yaptık ve maalesef bu isimlerden istediğimiz katkıyı alamadık. Scout ekibinde belirgin bir revizyon uygulandı. Yeni transferlerimiz Pereira ve Mas'ı Trabzonspor'un futbol aklı olarak nitelendirebileceğimiz eski futbolcularımız ve abilerimiz de defalarca izledi. Hocamızın ve teknik heyetimizin de izlemesinin ardından bu transferleri yaptık. Transfermarkt'tan ya da videolardan izleyerek değil canlı olarak izleyerek alıyoruz artık. Artık Trabzonshor'da transferler bu yöntemle yapılıyor. Eksik bölgelerimize ve sezon başında transfer yapıp da verim alamadığımız bölgelere transfer yapmayı düşünüyoruz. 2 ya da 3 oyuncu daha transfer edebiliriz" dedi.



'OFANSİF OYNAMAYI SEVİYORUM'



Trabzonspor'un 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Trabzonspor yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bana özgüven verdiler. Trabzonspor'dan teklif gelince ailemle konuştum. Avrupa'da oynamak istiyordum ve geldim" şeklinde konuştu.



Takımda sol bek pozisyonunda bir çok oyuncu bulunmasının kendisi için kötü olmadığını vurgulayan Mas, "Hatta benim için iyi bir durum. Rekabetçi bir ortam olacak ve bu ortamın takım için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Defansif pozisyondayım ama ofansif oynamayı da seven bir oyuncuyum. Sürpriz çıkışlarla hücuma destek vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen Emmanuel Mas, Messi mi Maradona mı sorusuna ise, "Messi ile oynamak benim için rüya gibi. Onunla oynayacağımı düşünemezdim. İnsan olarak da çok özel biri. Maradona mı Messi mi kıyaslamasını yapamam çünkü ben Maradona'yı yaşım dolayısıyla canlı izleme fırsatı bulamadım ama benim için her zaman Messi daha ön planda olacaktır. Çünkü Messi ile birlikte oynadım" dedi.



"BOSINGWA VE CARDOZO'YA SORDUM"



Portekizli futbolcu Joao Pereira da bordo mavili kulübe geldiğinden dolayı çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Çünkü Trabzonspor gibi büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Trabzonspor'u seçmemde ki en büyük neden Trabzonspor'un bu hedefleriydi. Ben de diğer takım arkadaşlarım gibi kulübün başarısına katkı vermek için buradayım. Umarım hep beraber çok başırılı oluruz. Bosingwa ve Cardozo ile Trabzonspor'u konuştum ve Trabzonspor'un çok büyük ve ciddi bir kulüp öğrendim. Trabzon şehrinin de ailemle birlikte yaşamak için çok uygun bir yer olduğunu öğrendim ve Trabzonspor'u tercih ettim" diye konuştu.