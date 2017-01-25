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Pereira, Abdoulaye Ba'yı transfer etti

PEREİRA, ABDOULAYE BA'YI TRANSFER ETTİ

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Abdoulaye Ba'yı 1860 Münih kadrosuna kattı.

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1860 Münih Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Abdoulaye Ba ile anlaştı! 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde kadroda yer alan Abdoulaye Ba'yı transfer etti.

Bonservisi Porto'da bulunan Abdoulaye Ba, Alman basınına yaptığı açıklamada bu transferi doğruladı. Kulübün tesislerine gelen Abdoulaye Ba, yaptığı açıklamada ''Sözleşmeyi imzaladım. Burada uzun yıllar kalmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.
 
26 yaşındaki savunma oyuncusu Vitor Pereira'nın kendisini ikna ettiğini söylerken ''Pereira buradaki proje için beni ikna etti. Ben de 1860 Münih'i tercih ettim. Fantastik bir taraftar kültürüne sahip bir kulübe geldiğimi biliyorum'' dedi.
 
Abdoulaye Ba, Vitor Pereira ile Fenerbahçe'de birlikte görev almıştı. Abdoulaye Ba daha sonra Aytemiz Alanyaspor'da da kiralık oynayıp Porto'ya dönmüştü.
 

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