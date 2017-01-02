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Pendikspor, Arda, Burak ve Selçuk'u reddetti

PENDİKSPOR, ARDA, BURAK VE SELÇUK'U REDDETTİ

Arda, Burak ve Selçuk'un da Pendikspor'u satın alacağı iddia edilmişti.

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Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray ve Hamit Altıntop'un Tuzlaspor'u almasından sonra Arda, Burak ve Selçuk'un da Pendikspor'u satın alacağı iddia edilmişti. Pendik'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Arda ve Burak'ın; Ümit Davala, Yıldıray Baştürk gibi oyuncuların Tuzla'yı satın almasından sonra Pendikspor'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın Türkiye'de kulüp satın almak için düğmeye bastıkları ancak ilk denemede Pendikspor tarafından reddedildikleri belirtildi.

"Pendikspor Pendiklilerin olarak kalacaktır"

Pendikspor'dan kulübün satılması haberlerine ilişkin açıklama geldi.

Pendikspor Başkanı Şerafettin Taştan, kulübün satılması ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Pendikspor Pendiklilerin olarak kalacaktır" dedi.
 
Pendikspor Kulübü Başkanı Şerafettin Taştan imzalı yazılı açıklamada şöyle denildi:
 
"Son günlerde yazılı ve görsel medyada Pendikspor Kulübü'nün satılması ile alakalı haberler yayınlanmakta. Konunun önemine binaen, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Pendiksporumuz A takımı, altyapısı, teknik kadrosu, güçlü seyircisi ve yaklaşık 800 sporcusu ile 67 yıllık köklü bir tarihi Pendiklilerin desteği ile oluşturmuş bir takımdır. Modern tesisleri ile sporcularına güvenli bir ortam sunan kulübümüz, 2. ve 3. liglerdeki 91 takım içinden U16 ve U19 milli takımlarımıza futbolcu gönderen büyük ve köklü bir ailedir. 2016 yılı içerisinde bünyesine kattığı Pendik Ampute Futbol Takımı ile Ampute Futbol Süper Ligi'nde liderlik yarışı veren, ismini 700 bin nüfuslu şehrimizden alan Pendiksporumuz, Pendiklilerindir ve Pendiklilerin olarak kalacaktır."

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