İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup merak edilen soruları yanıtladı.

İşte Oğuzhan'dan inciler:



- "Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Şu anda kafamda sözleşmeyle ilgili bir şey yok.



- Mario Gomez varken penaltıları ben atıyordum. Cenk'in gole ihtiyacı vardı, o yüzden o atmaya başladı. Büyütülecek bir şey yok.



- Penaltıyı kaçırmam büyütüldü. Gol olsaydı belki daha az konuşulacaktı. Futbolda bu tarz şeyler var"



- 5 haftalık sakatlık beni çok zorlandı, kendimi sadece son 3-4 haftada iyi hissetmeye başladım"



- Sosa'nın ve Mario'nun kalitelerini tartışamayız. Unutmayın ki Gökhan Töre ve İsmail'in de katkıları vardı."