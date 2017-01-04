ANA SAYFA
''Penaltıyı kaçırmam büyütüldü''

''PENALTIYI KAÇIRMAM BÜYÜTÜLDÜ''

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup merak edilen soruları yanıtladı.

İşte Oğuzhan'dan inciler:
 
- "Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Şu anda kafamda sözleşmeyle ilgili bir şey yok.
 
- Mario Gomez varken penaltıları ben atıyordum. Cenk'in gole ihtiyacı vardı, o yüzden o atmaya başladı. Büyütülecek bir şey yok.
 
- Penaltıyı kaçırmam büyütüldü. Gol olsaydı belki daha az konuşulacaktı. Futbolda bu tarz şeyler var"
 
- 5 haftalık sakatlık beni çok zorlandı, kendimi sadece son 3-4 haftada iyi hissetmeye başladım"
 
- Sosa'nın ve Mario'nun kalitelerini tartışamayız. Unutmayın ki Gökhan Töre ve İsmail'in de katkıları vardı."

43
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Schumacher için 62 milyon TLTransferi Semra yapıyor ! 'Evet' derse...Rıdvan Dilmen: ''Eto'o Beşiktaş'a gelirse...''
Flaş gelişme ! Moyes görüşmeye çağırdı...Beşiktaş'tan Aaron Hunt operasyonuGalatasaray'dan Alexandre Pato harekatı
Serdar Taşçı transferi askıya alındıGalatasaray'a 1.90'lık dev geliyor !The Sun'dan ilginç iddia: Fenerbahçe, Ospina'nın peşinde
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS