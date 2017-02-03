Yuvaya geri dönen ve daha önce takımın penaltıcısı olan Senegalli yıldız, Cenk’e; “Gol krallığında 1. sırada olduğunu öğrendim. Bu şekilde devam edersen seni kimse tutamaz. Ancak sana önerim; penaltıları hep sen kullan. Bir maçta 3 penaltı olsa bile başkasına verme” dedi.

Beşiktaş’tan ayrıldıktan 1.5 sezon sonra yeniden yuvaya dönen Demba Ba, tedavisi için ABD’ye geçmeden önce Nevzat Demir Tesisleri’ne gitti. Burada eski arkadaşları ile hasret gideren ve yeni isimlerle tanışan Senegalli yıldız, Cenk Tosun ile bir süre sohbet etti. Aynı mevkide oynadığı Cenk’i ilk olarak A.Konya maçındaki ‘hat-trick’inden dolayı tebrik eden Ba, daha sonra birkaç tavsiyede bulundu... Cenk’in Konya maçında attığı ilk golle başlayan Ba, “Orada dönüşün ve vuruşun usta işiydi. Bunu Avrupa’da bile yapacak çok az oyuncu var. Gol krallığında zirvede olduğunu öğrendim. Böyle devam edersen kral sen olursun. Ancak sana önerim; penaltıları kimseye verme. Hepsini sen at. Bir maçta 3 penaltı kazansak bile başkasına verme” dedi.



15 GOLÜN 6’SI PENALTIDAN

Cenk ise “Övgüler için teşekkür ederim. Önerilerini aklımda tutacağım. Ama önemli olan takımın başarısı. Önce şampiyon olalım, krallık meselesi daha sonra gelir” karşılığını verdi. Öte yandan ligde 15 golü bulunan Cenk bu gollerin 6’sını penaltıdan kaydetti.



Habertürk