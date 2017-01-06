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Parmağı kırık olmasına rağmen Muslera...

PARMAĞI KIRIK OLMASINA RAĞMEN MUSLERA...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına devam etti.

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Antalya'da sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelin sahasında, teknik  direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası  basına açık olan antrenman, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla başladı.  Antrenmanın basına kapalı bölümünde pas çalışmasıyla taktik idmanların yapıldığı  bildirildi.

 Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski takımdan ayrı sahada çalışırken,  Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan program  dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
 
Sol el serçe parmağında kırık bulunan kaleci Fernando Muslera, eli  bandajlı olmasına rağmen idmanda yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, antrenmanda  fiziksel ve ayakla yapılan çalışmalarda yer alırken, topa elle müdahale etmedi.
 
Galatasaray, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yapacağı  idmanla devam edecek.
 
İstanbul'dan kaleci takviyesi
 
 Galatasaray'da üç kalecinin de sakatlanması teknik ekibi zor durumda  bırakırken, İstanbul'dan 19 yaşındaki kaleci Ahmet Gül kampa getirildi.
 
Cenk Gönen'in menisküs ameliyatı geçirmesi, Fernando Muslera'nın sol  el serçe parmağının kırılması moralleri bozarken dün akşam basına kapalı yapılan  idmanda Eray İşcan da arka adalesinden sakatlandı. Teknik ekip, bunun üzerine 19  yaş altı takımının kalesini koruyan 1997 doğumlu Ahmet'i Belek'teki kampa  çağırdı.
 
Böylece 17 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'in bulunduğu devre arası kamp  kadrosuna Ahmet Gül de dahil oldu.

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