PAOK'tan inanılmaz kurnazlık !

Sarı-kırmızılıların, Bruma’yı M.United’a gönderip yerine 26 yaşındaki yıldızı transfer edeceği yönünde bilgi alan Yunan yetkililer, 4 milyon Euro’luk teklifin yükseltilmesi için diretiyor
Garry Rodrigues'le anlaşan G.Saray'da bu transfer Bruma'ya takıldı! PAOK, takımın en iyisi olan oyuncusunu satmaya önce yanaşmadı ancak Cimbom'un ısrarı üzerine araştırma yaptı. Yunan ekibine G.Saray'ın Bruma'yı M.United'a satacağı bilgisi verildi ve Rodrigues'in de Portekizli yıldızın alternatifi olduğu söylendi. "Bruma'yı satıyorlar, indirim yapmayalım'' görüşünü savunan PAOK'lu yöneticiler, G.Saray'dan fiyat artırmasını istedi ve bu transferin Rodrigues'in serbest kalma bedelinin ödenmesine bağlı olduğunu bildirdi.
5.5 MİLYON EURO'YA ÇIKTI!
Yeşil Burun Adaları asıllı Hollanda pasaportlu kanat oyuncusu 2015'te PAOK'a imza attığında serbest kalma bedeli 4 milyon Euro'ydu. Sözleşmedeki madde gereği geçen sürede bu bedel 5.5 milyona çıktı. Rodrigues'in yerine oyuncu bakan Yunan ekibi, 4 milyon Euro'luk teklif yapan G.Saray'a şimdilik cevap vermedi. SABAH, Bruma'ya M.United'dan teklif olup olmadığını sarı-kırmızılı yetkililere sordu ve "Masaya gelen bir teklif yok'' yanıtını aldı.
'G.SARAY'I İSTİYOR'
PAOK'un sahibi İvan Savvidis'in oğlu Georgios Savvidis de Garry Rodrigues'in Galatasaray'a olası transferi hakkında açıklama yaptı. Yunan taraftarların tepkisine cevap vermek zorunda kalan oğul Savvidis, "İstediğimiz teklif gelmezse takımdan ayrılmayacak. Sorun aslında para değil. Rodrigues kalmak istemiyor. G.Saray'a gitmek istiyor" dedi.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Galatasaray Hamit Altıntop açıklaması ! 825 bin Euro...
Tümörden kurtulan yıldız futbolcu ilk idmanına çıktı !
Oğuzhan 'F.Bahçe'de oynar mısın' sorusuna böyle yanıt verdi !
Demba Ba ihtimali Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Trabzonsporlu Kemal Onur'dan acı haber geldi !
Beşiktaş'ın yıldızı terör yüzünden ayrılmak istiyor !
Süper Lig'de büyük sürpriz ! Sergen Yalçın'a resmi teklif...
Süper Lig'de 2. yarının ilk 5 hafta programı açıklandı
Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e gitti ! Anlaşma tamam...
İçişleri Bakanlığı Galatasaray'a izin vermedi !
Muharrem Usta’dan Ersun Yanal’a sürpriz transfer önerisi !
Erkan Zengin'den Tarık Çamdal itirafı ! ''Galatasaray...''
PAOK'TAN İNANILMAZ KURNAZLIK !
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Garry Rodrigues'in kulübü PAOK, Bruma'nın satılacağını duyunca fiyat yükseltmeye başladı.
Sarı-kırmızılıların, Bruma’yı M.United’a gönderip yerine 26 yaşındaki yıldızı transfer edeceği yönünde bilgi alan Yunan yetkililer, 4 milyon Euro’luk teklifin yükseltilmesi için diretiyor
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS