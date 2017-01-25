Özbek'ten Nazifoğluna sert cevap

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalardan sonra Özbek bu duruma çok üzüldü ve yöneticilere ”onay almadan konuşmama” talimatı verdi.



Dursun Özbek yöneticilere; ”söylemlerden üzüntü duydum, biz ateşin üstüne benzin dökmeyeceğiz. bu açıklamaların yapılmaması gerekiyordu, artık bu saatten sonra sakin olmalıyız” diyerek; krize el attı.



LEVENT NAZİFOĞLU GÖREVDE!



Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalar çok ses getirmişti. Nazifoğlu'nun bu söylemleri Dursun Özbek'i kızdırdı ancak görevden alma gibi bir durum söz konusu değil.

