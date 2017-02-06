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Ozan Tufan'dan Beşiktaş taraftarına şok hareket

OZAN TUFAN'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ŞOK HAREKET

Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının son anlarında da tartışmalı anlar yaşandı.

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Siyah-Beyazlı taraftarlar, Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde Ozan Tufan'ın topa eliyle müdahale ettiğini öne sürdü. Pozisyonun devamında da penaltı beklentisi gelince genç futbolcu, Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı taraftarların üst üste yaptığı penaltı itirazları sonrası eliyle 'Çok konuşuyorsunuz' şeklinde bir işaret yaptı.

Ozan Tufan bu hareketi sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

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