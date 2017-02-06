Ozan Tufan'dan Beşiktaş taraftarına şok hareket

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde Ozan Tufan'ın topa eliyle müdahale ettiğini öne sürdü. Pozisyonun devamında da penaltı beklentisi gelince genç futbolcu, Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı taraftarların üst üste yaptığı penaltı itirazları sonrası eliyle 'Çok konuşuyorsunuz' şeklinde bir işaret yaptı.
Ozan Tufan bu hareketi sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
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