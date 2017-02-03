ANA SAYFA
Osmanlıspor'un UEFA kadrosu belli oldu

OSMANLISPOR'UN UEFA KADROSU BELLİ OLDU

Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başkent temsilcisinin UEFA'ya gönderdiği 21 kişilik listede, yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos da yer aldı. 

Osmanlıspor'un UEFA'ya gönderdiği listede şu futbolcular yer aldı:

Hakan Arıkan, Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Badou Ndiaye, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Aminu Umar, Dzon Delarge, Musa Çağıran, Adam Maher, Pierre Webo, Raul Rusescu, Thievy Bifouma.

66
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Müzeden kupa çalmaya çalışan Halit Şahin'den flaş sözler !Müzeden kupa çalmaya çalışan Halit Şahin'den flaş sözler !Galatasaray ara transfere en çok para harcayan kulüp oldu
Galatasaray turu zora soktuSurvivor'da İlhan Mansız kararıFenerbahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu
Quaresma sözleşme yenilediNevzat Şakar'dan olay sözler !Galatasaray'da Muslera şoku !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS