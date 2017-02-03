Osmanlıspor'un UEFA kadrosu belli oldu

OSMANLISPOR'UN UEFA KADROSU BELLİ OLDU Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı. Futbol » Uefa Avrupa Ligi 03.02.2017 22:05

Başkent temsilcisinin UEFA'ya gönderdiği 21 kişilik listede, yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos da yer aldı. Osmanlıspor'un UEFA'ya gönderdiği listede şu futbolcular yer aldı: Hakan Arıkan, Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Badou Ndiaye, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Aminu Umar, Dzon Delarge, Musa Çağıran, Adam Maher, Pierre Webo, Raul Rusescu, Thievy Bifouma. 66