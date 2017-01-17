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Osmanlıspor taraftarından çirkin hareket

OSMANLISPOR TARAFTARINDAN ÇİRKİN HAREKET

Osmanlıspor taraftarları, Beşiktaşlıların 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratını ıslıkladı.

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Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi ilginç bir an yaşandı.

Futbol Arena’nın yaptığı habere göre; Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesi kendilerine ayrılan tribünde Mustafa Kemal’in askerleriyiz tezahüratını yaptı. Beşiktaş taraftarlarının bu tezahüratının ardından Osmanlısporlu taraftarlar ise siyah-beyazlıları ıslıkladı. İki takım taraftarları arasında bu yaşanan olaydan sonra kısa süreli bir gerilim yaşandı.

Maçın başlama vuruşu öncesi Osmanlısporlu taraftarların Beşiktaşlı oyuncuları alkışlaması da dikkat çekti.

Ardından, “teröre karşı omuz omuza” şeklinde tezahüratlar yapıldı.

AMK Gazetesi
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