Osmanlıspor avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda temsilcimiz Osmanlıspor, Olympiakos ile deplasmanda karşılaştı. Georgios Karaiskakis Stadı’nda dolu tribünler önününde oynanan mücadele 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

Gruptan lider çıkan Osmanlıspor, ligin aksine Avrupa’daki başarılı performansını bu maça da yansıttı. Gol bulamasa da rakibine kolay lokma olmayan Mustafa Reşit Akçay’ın öğrencileri, son 16 turu için Ankara’da Yunan devini mutlaka mağlup etmek zorunda. Gollü beraberlik veya yenilgi halinde temsilcimiz Avrupa’ya veda edecek.

Olympiakos’ta ise Bruno Vianna 74. dakikada Vaclav Prochazka sakatlık geçirip yerde yatarken tekme attığı için kırmızı kartla oyunda dışında kaldı.

Osmanlıspor ile Olympiakos 23 Şubat Perşembe günü Ankara’da karşılaşacak.